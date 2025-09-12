Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 12 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se negocia en el comienzo del día de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,31% comparado con los 36,51 córdobas de la jornada previa.

En la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros aunque, por el contrario, en el último año aún conserva una subida del 0,31%.

Comparando este dato con el de días previos, invierte el resultado de la jornada anterior, donde marcó un descenso del 0,69%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable últimamente. En la última semana la volatilidad es sutilmente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general recientemente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.