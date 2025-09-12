Índice BIST 100 este 11 de septiembre: pierde 1,92% durante la apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BIST 100, que comienza la sesión de mercado del jueves 11 de septiembre con notables bajadas del 1,92%, hasta los 10.382,89 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, el selectivo interrumpe con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BIST 100 marca una disminución 4,12%; pese a ello en el último año aún acumula un ascenso del 7,88%. El BIST 100 se sitúa un 9,95% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 15,25% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.