Honduras: cotización de cierre del euro hoy 12 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 30,54 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,36% frente a los 30,43 lempiras de la jornada anterior.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro anota un ascenso 0,17%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 12,44%.

Si confrontamos la cifra con fechas pasadas, encadenó dos sesiones sucesivas en dígitos positivos. La volatilidad referente a la última semana fue ligeramente superior a la acumulada en el último año, presentándose como un activo con mayores cambios de lo que indica la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.