Noticias

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 12 de septiembre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
USD/HNL se usa para distinguir
USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 26,02 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,09% comparado con los 26 lempiras de la sesión previa.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un incremento 0,06%, por lo que en términos interanuales aún conserva una subida del 4,3%.

En relación a los cambios de este día respecto de días anteriores, invirtió la cotización de la jornada previa, cuando obtuvo una disminución del 0,04%, mostrándose incapaz de establecer una tendencia recientemente. En la última semana la volatilidad fue de 12,03%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (14,15%), de modo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

HondurasDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

RTSI este 12 de septiembre: cierra operaciones en terreno positivo

Cierre de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

RTSI este 12 de septiembre:

MOEX Russia Index cierra operaciones a la baja este 12 de septiembre

Cierre de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

MOEX Russia Index cierra operaciones

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

El duelo tendrá lugar el próximo sábado a las 21:00 hora local en la cancha del Riyadh Air Metropolitano

Previa de LaLiga: Atlético de

Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 12 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 12 de septiembre en Nicaragua

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy