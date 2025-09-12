Honduras: cotización de apertura del euro hoy 12 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura el euro se cotiza al inicio de operaciones a 30,49 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,21% con respecto a los 30,43 lempiras de la jornada previa.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una subida 0,02%, de modo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 12,27%.

Respecto de fechas anteriores, encadena dos sesiones sucesivas en ascenso. La cifra de la volatilidad es sutilmente superior a la acumulada en el último año, de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.