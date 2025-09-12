Euro: cotización de cierre hoy 12 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 42,98 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,58% con respecto a los 42,73 córdobas de la sesión previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un ascenso 0,12% y en el último año acumula aún una subida del 10,88%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, acumuló cuatro jornadas sucesivas en cifras positivas. La volatilidad referente a la última semana fue inferior a la acumulada en el último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.