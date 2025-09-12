Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 12 de septiembre en Nicaragua

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última jornada el euro cotizó al cierre a 42,98 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,58% con respecto a los 42,73 córdobas de la sesión previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un ascenso 0,12% y en el último año acumula aún una subida del 10,88%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, acumuló cuatro jornadas sucesivas en cifras positivas. La volatilidad referente a la última semana fue inferior a la acumulada en el último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en las últimas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

Temas Relacionados

NicaraguaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

RTSI este 12 de septiembre: cierra operaciones en terreno positivo

Cierre de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

RTSI este 12 de septiembre:

MOEX Russia Index cierra operaciones a la baja este 12 de septiembre

Cierre de sesión MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

MOEX Russia Index cierra operaciones

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

El duelo tendrá lugar el próximo sábado a las 21:00 hora local en la cancha del Riyadh Air Metropolitano

Previa de LaLiga: Atlético de

Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 12 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Honduras: cotización de cierre del dólar hoy 12 de septiembre de USD a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Honduras: cotización de cierre del