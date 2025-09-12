El Russell 2000 inicio operaciones este 12 de septiembre con pérdida de 0,26%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Russell 2000, que inaugura la sesión de mercado del viernes 12 de septiembre con ligeras descensos del 0,26%, hasta los 2.415,31 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con jornadas previas, el selectivo invierte el valor de la sesión previa, en el que se saldó con una subida del 0,16%, sin lograr establecer una clara tendencia en las últimas fechas.

Si consideramos los datos de la última semana, el Russell 2000 registra un incremento del 1,01%. El Russell 2000 se sitúa un 0,26% por debajo de su máximo del presente año (2.421,53 puntos) y un 37,18% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (1.760,71 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.