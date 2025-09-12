El mercado de la India Nifty 50 abrió operaciones con alza este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nifty 50, que inaugura la jornada financiera del viernes 12 de septiembre con leves ascensos del 0,14%, hasta los 25.040,95 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el índice encadena ocho fechas sucesivas en cifras positivas.

Si consideramos los datos de la última semana, el Nifty 50 acumula un incremento 1,21%, de manera que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 0,42%. El Nifty 50 se sitúa un 2,33% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).