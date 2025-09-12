BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del viernes 12 de septiembre con leves subidas del 0,16%, hasta los 81.676,33 puntos, tras la apertura. Respecto de jornadas pasadas, el índice bursátil encadena cinco fechas sucesivas en ascenso.

Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 marca un incremento 1,2%; sin embargo en términos interanuales acumula aún un descenso del 0,3%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,83% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 11,9% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.