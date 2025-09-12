BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que cerró la sesión de mercado del viernes 12 de septiembre con leves caídas del 0,52%, hasta los 10.328,48 puntos. El indicador marcó un máximo de 10.399,10 puntos y la cifra mínima de 10.265,70 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 registra un descenso 3,74%; sin embargo en términos interanuales acumula aún una subida del 9,65%. El BIST 100 se sitúa un 10,42% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 14,65% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.