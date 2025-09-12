Noticias

BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 12 de septiembre

Cierre de operaciones BIST 100: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BIST 100, que cerró la sesión de mercado del viernes 12 de septiembre con leves caídas del 0,52%, hasta los 10.328,48 puntos. El indicador marcó un máximo de 10.399,10 puntos y la cifra mínima de 10.265,70 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,28%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el BIST 100 registra un descenso 3,74%; sin embargo en términos interanuales acumula aún una subida del 9,65%. El BIST 100 se sitúa un 10,42% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 14,65% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

TurquiaMercadosBolsa de Valores de TurquiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 12 de septiembre en Canadá

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del euro en Canadá este 12 de septiembre de EUR a CAD

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

El partido tendrá lugar este viernes a las 21:00 hora local en la cancha del Ramón Sánchez-Pizjuán

Sevilla recibe al Elche en

Previa de LaLiga: Getafe vs Real Oviedo

Los equipos se verán las caras el próximo sábado a las 14:00 hora local en la cancha del Estadio Coliseum

Previa de LaLiga: Getafe vs

Cuál es la lectura y el evangelio del 12 de septiembre

El Vaticano publica aquellos pasajes de la Biblia correspondientes al día

Cuál es la lectura y