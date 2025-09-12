BEL-20 INDEX experimenta una alza en el arranque de las operaciones de este 11 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de alzas para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada en los mercados del jueves 11 de septiembre con leves subidas del 0,26%, hasta los 4.798,09 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el índice bursátil cambia el sentido del dato anterior, donde se saldó con una disminución del 0,26%, siendo incapaz de asentar una tendencia clara en fechas recientes.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX registra una subida 1,11%, de manera que en el último año mantiene aún un ascenso del 13,04%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 24,23% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).