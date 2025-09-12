Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 12 de septiembre

Apertura de jornada sin cambios para el ATX, que inaugura la jornada financiera del viernes 12 de septiembre con una variación del 0,16%, hasta los 4.652,42 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el selectivo suma dos sesiones seguidas de subida.
En los últimos siete días, el ATX registra una subida 1,19%, de modo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 29,13%. El ATX se sitúa un 4,05% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 29,16% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.602,14 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.
Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden asociarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).