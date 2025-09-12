AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 12 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura en positivo para el AEX, que comienza la sesión de mercado del viernes 12 de septiembre con leves subidas del 0,31%, hasta los 908,52 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días pasados, el índice bursátil encadena dos jornadas sucesivas en valores positivos.

Teniendo en cuenta la última semana, el AEX acumula un incremento 1,09%, por ello en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 0,91%. El AEX se sitúa un 4,22% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 14,07% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el precio de un un conjunto de activos, para lo cual toma datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).