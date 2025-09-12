Acciones suizas se hunden en arranque de la sesión;Swiss Market pierde 0,27%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Swiss Market, que comienza la sesión de mercado del viernes 12 de septiembre con ligeras descensos del 0,27%, hasta los 12.259,20 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a días anteriores, el índice invierte la cotización de la sesión previa, donde marcó un incremento del 0,52%, sin lograr establecer una tendencia estable en las últimas fechas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el Swiss Market acumula un descenso 0,9%; pese a ello desde hace un año aún mantiene una subida del 2,33%. El Swiss Market se sitúa un 6,89% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 12,6% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.