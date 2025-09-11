Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Chile

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 425.519 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

Tras acumular 262.329 reproducciones, «Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini se mantiene en segundo lugar.

3. Who

Jimin

La nueva producción de Jimin se vende como pan caliente. Ya lleva 231.673 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 228.166 reproducciones.

5. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

«Me Mareo (w JC Reyes)» de Kidd Voodoo se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 221.769 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. Shiny

Easykid

«Shiny», interpretado por Easykid, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 214.238 reproducciones.

7. BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)

Katteyes

«BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el séptimo lugar, con 206.661 reproducciones.

8. Destello..

Kidd Voodoo

«Destello..» de Kidd Voodoo pierde fuerza. Hoy solo cosecha 201.714 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. Sola en Casa (w Mateo on the Beatz, Adan La Amenaza)

Lucky Brown

«Sola en Casa (w Mateo on the Beatz, Adan La Amenaza)», interpretado por Lucky Brown, ocupa el noveno lugar de la lista, tras lograr 191.300 reproducciones.

10. Mambinho Brasileño

benjitalkapone

«Mambinho Brasileño» de benjitalkapone se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 165.881 reproducciones, motivo por el cual continúa en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.