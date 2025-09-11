PSI 20 se mueve en terreno positivo en el arranque de las operaciones este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el PSI 20, que empieza la sesión de mercado del miércoles 10 de septiembre con subidas del 0,54%, hasta los 7.729,37 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un descenso del 0,65%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia definida en fechas recientes.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el PSI 20 anota un ascenso 1,06% y desde hace un año aún mantiene un incremento del 13,03%. El PSI 20 se sitúa un 3,63% por debajo de su máximo del presente año (8.020,36 puntos) y un 23,59% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.