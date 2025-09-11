Noticias

Nifty 50 este 11 de septiembre: mercado de la India ganó terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Nifty 50, que terminó la sesión del jueves 11 de septiembre con leves incrementos del 0,13%, hasta los 25.005,50 puntos. El selectivo llegó a un máximo de 25.037,30 puntos y un mínimo de 24.940,15 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,39%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nifty 50 registra una subida 1,1%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 0,62%. El Nifty 50 se sitúa un 2,47% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.637,80 puntos) y un 13,24% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

