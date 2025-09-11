MOEX Russia Index pierde terreno al inicio de la jornada de este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el MOEX Russia Index, que empieza la jornada en los mercados del miércoles 10 de septiembre con leves bajadas del 0,74%, hasta los 2.914,26 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días pasados, el índice bursátil con este dato corta la racha positiva que marcaba en las cinco jornadas anteriores.

En relación a los últimos siete días, el MOEX Russia Index registra una subida 1,63%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 8,78%. El MOEX Russia Index se sitúa un 12,38% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 10,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agruparse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).