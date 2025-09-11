Honduras: cotización de cierre del euro hoy 11 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la última jornada el euro se negoció al cierre a 30,55 lempiras en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,39% con respecto al dato de la sesión previa, cuando cerró con 30,43 lempiras.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro anota un incremento 1,66%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene una subida del 12,74%.

En relación a las variaciones de este día respecto de días pasados, invirtió la cotización de la jornada previa, donde se saldó con una bajada del 1,67%, siendo incapaz de consolidar una tendencia definida en las últimas fechas. La cifra de la volatilidad es algo superior a los datos conseguidos para el último año (15,94%), de manera que está pasando por una fase de inestabilidad.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.