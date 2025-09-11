Euro: cotización de cierre hoy 11 de septiembre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 42,99 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,62% frente al valor de la sesión previa, cuando cotizó a 42,73 córdobas.

Si consideramos los datos de la última semana, el euro registra un incremento 1,39%, de manera que en el último año aún acumula una subida del 10,94%.

Respecto de días pasados, encadenó tres fechas consecutivas en verde. En la última semana la volatilidad presentó un rendimiento sutilmente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.