Descubre cuáles son los temas que están de moda hoy en el ranking de Spotify en Uruguay

"Tu jardín con enanitos" se mete en la primera posición del ranking uruguayo. (Instagram/@rozeoficialok)

Al ofrecer un listado con los temas más escuchados, Spotify permite a los usuarios orientarse dentro del extenso catálogo musical característico de la era digital y mantenerse atentos a las tendencias del momento.

Tanto artistas como empresas de la industria musical han optado por las plataformas de streaming para ampliar la llegada de sus canciones a audiencias globales. Spotify se ha consolidado como una de las opciones más elegidas por el público uruguayo para descubrir y disfrutar música en distintos países.

Lista de lo más escuchado

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

Esta colaboración ha escalado hasta la tercera posición del ranking, consolidándose como una de las favoritas de los usuarios. (Instagram/@rozeoficialok)

«Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)», interpretado por Roze Oficial, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 32.090 reproducciones.

2. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

"YO Y TÚ" de Ovy On The Drums asciende a la segunda posición de las canciones más reproducidas de Spotify en Uruguay. (Foto AP/Marta Lavandier, archivo)

Tras acumular 29.286 reproducciones, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se mantiene en segundo lugar.

3. La Plena

W Sound

La canción ha logrado hacer miles de reproducciones, lo que la ha catapultado a los primeros lugares del listado. (Instagram/@westcol)

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 26.434 reproducciones, motivo por el cual sigue en la tercera posición.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

"TU VAS SIN" de Rels B se mete en el cuarto sitio del ranking. (Foto AP/Félix Márquez)

Esta es la canción que se ubica en el cuarto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 26.113, lo que marca un hito en la carrera musical de Rels B.

5. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Young Cister se mantiene en el quinto lugar del listado. (Instagram/@youngcister)

La melodía de Young Cister va en descenso: ya llega al quinto lugar. Sus 24.824 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

6. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

La nueva escuela se mete en la sexta posición del ranking spotify de Uruguay. (Instagram/@lanuevaescuela.uy)

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 23.562 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. no tiene sentido

Beéle

"no tiene sentido" de Beéle, cae hasta la séptima posición tras haber estado arriba anteriormente. (Europa Press)

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 23.373 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

Jere Klein cae al octavo sitio el ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Uruguay. (Instagram/jerekleindataa)

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 21.884 reproducciones, motivo por el cual continúa en la octava posición.

9. Qloo

LA NUEVA ESCUELA

La Nueva Escuela logra ubicarse en el noveno sitio del listado. (Instagram/@lanuevaescuela.uy)

«Qloo» de LA NUEVA ESCUELA se vende como pan caliente. Ya lleva 20.686 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 9.

10. si te pillara

Beéle

"si te pillara" de Beéle cae hasta la última posición del top 10 en Spotify Uruguay. (@beele/Instagram)

«si te pillara» de Beéle se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 20.009 reproducciones.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.