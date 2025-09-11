Caída del dólar se intensifica y el peso dominicano cotiza al alza al cierre del 11 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierre de jornada para el peso en República Dominicana que logró mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 11 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 63,21 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,3% comparado con la cifra de la jornada anterior, cuando marcó 63,40 pesos.

El tipo de cambio de hoy es impulsado a la baja por el debilitamiento del dólar, después de conocer los datos económicos en Estados Unidos, según explica un análisis financiero de Monex.

Esta situación ha provocado que las apuestas se impulsen a favor de más recortes por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en su tasa de interés.

La inflación al consumidor en Estados Unidos presentó un aumento de 2.9% anual, desde 2.7% previo, alineándose con las expectativas del mercado, lo que muestra un comportamiento relativamente estable ante la incertidumbre arancelaria.

Por otro lado, las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 263 mil durante la semana pasada, frente a las previsiones de 235 mil, ubicándose en su nivel más alto en casi cuatro años.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un ascenso 1,35%, de modo que en el último año aún conserva un incremento del 5,17%.

Respecto a días anteriores, puso fin a dos sesiones consecutivas con tendencia positiva. La volatilidad de los últimos siete días presentó un rendimiento superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.