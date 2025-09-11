Dólar: cotización de cierre hoy 11 de septiembre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,31% frente al valor de la jornada previa, cuando acabó con 36,51 córdobas.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pero en el último año aún mantiene un incremento del 0,79%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, sumó dos sesiones seguidas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad presentó un balance sutilmente superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, de forma que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.