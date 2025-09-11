Dólar: cotización de cierre hoy 11 de septiembre en Honduras

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,02 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,08% comparado con los 26 lempiras de la sesión previa.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 0,95%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 4,3%.

En relación a jornadas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada previa, donde marcó una bajada del 1,19%, demostrando que es incapaz de fijar una tendencia definida en los últimos días. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, es ligeramente inferior a los números logrados para el último año (14,17%), de modo que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.