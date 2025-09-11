Con tendencia alcista, así abrió el AEX este 11 de septiembre

Inicio de jornada alcista para el AEX, que empieza rueda bursátil del jueves 11 de septiembre con leves ascensos del 0,2%, hasta los 903,29 puntos, tras la apertura. Respecto a días pasados, el indicador da la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó un descenso del 0,33%, demostrando que no es capaz de asentar una clara tendencia últimamente.
En los últimos siete días, el AEX marca una subida 0,34%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 0,84%. El AEX se sitúa un 4,77% por debajo de su máximo del presente año (948,54 puntos) y un 13,41% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (796,45 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recopila datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).