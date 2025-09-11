Clima en Argentina: temperatura y probabilidad de lluvia para Rosario este 11 de septiembre

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 11 de septiembre?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Rosario.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 24 grados, la previsión de lluvia será del 0%, con una nubosidad del 0%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se espera que lleguen a un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 8 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 0%, con una nubosidad del 17%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Rosario y sus inviernos cortos

Rosario tiene un clima muy particular con veranos despejados, calurosos y húmedos. Sus inviernos suelen ser cortos, con nubes y fríos. Durante el año las temperaturas varían entre los 6 °C a 31 °C, pero en raras ocasiones suelen registrar niveles bajo cero o arriba de los 35 grados. Su precipitación estimada es de 1081 mm al año.

Para quienes estén planeando una visita, los meses más templados son diciembre, enero y febrero.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.