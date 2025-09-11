Noticias

BSE Sensex 30 cerró con alza este 11 de septiembre

Cierre de operaciones BSE Sensex 30: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el BSE Sensex 30, que cerró la sesión de mercado del jueves 11 de septiembre con leves incrementos del 0,15%, hasta los 81.548,73 puntos. El selectivo marcó un máximo de 81.642,22 puntos y un volumen mínimo de 81.216,91 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,52%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 1,03%; pero desde hace un año mantiene aún una disminución del 0,01%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 2,99% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 11,73% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

