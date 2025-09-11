BEL-20-INDEX se mueve en terreno rojo tras arranque de operaciones este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el BEL-20 INDEX, que empieza rueda bursátil del miércoles 10 de septiembre con leves descensos del 0,43%, hasta los 4.785,75 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el índice pone freno a cinco sesiones seguidas con tendencia positiva.

En la última semana, el BEL-20 INDEX marca un incremento 1,01%, de modo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 12,73%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,55% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 23,91% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere observar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.