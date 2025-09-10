Noticias

Valor de apertura del euro en Nicaragua este 10 de septiembre de EUR a NIO

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia al comienzo de sesión a 42,94 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,62% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 42,67 córdobas.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota una subida 1,26%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 9,68%.

En relación a jornadas anteriores, acumula dos sesiones sucesivas en valores positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, es superior a los números logrados para el último año (10,58%), de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

Temas Relacionados

NicaraguaEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Estatus de la calidad del aire en Antofagasta este 10 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del

Reporte medio ambiental en Viña del Mar este 10 de septiembre de 2025

Estas son las restricciones que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Reporte medio ambiental en Viña

Coronel Sur: calidad del aire este 10 de septiembre de 2025

Estas son las medidas aplicables según el actual reporte medio ambiental

Coronel Sur: calidad del aire

Euro: cotización de apertura hoy 10 de septiembre en Honduras

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del dólar en Costa Rica este 10 de septiembre de USD a CRC

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar