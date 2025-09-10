Valor de apertura del euro en Nicaragua este 10 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia al comienzo de sesión a 42,94 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,62% si se compara con el dato de la jornada previa, cuando se situó en 42,67 córdobas.

Con respecto a los últimos siete días, el euro anota una subida 1,26%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 9,68%.

En relación a jornadas anteriores, acumula dos sesiones sucesivas en valores positivos. En referencia a la volatilidad de la última semana, es superior a los números logrados para el último año (10,58%), de forma que el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.