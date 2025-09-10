Noticias

Valor de apertura del dólar en Costa Rica este 10 de septiembre de USD a CRC

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El alto flujo de turismo
El alto flujo de turismo extranjero hace del dólar una de las divisas más importantes en Costa Rica. (Jovani Pérez)

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia al inicio a 505,64 colones costarricenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 2,72% comparado con los 492,23 colones de la jornada anterior.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 2,47%, por ello en términos interanuales aún conserva un ascenso del 1,03%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, con este valor interrumpe la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores. En referencia a la volatilidad de la última semana, presenta un comportamiento claramente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, así que está pasando por una fase de inestabilidad.

Pronósticos económicos para 2025

Durante el 2024 el crecimiento de la economía subió en 0.1 por ciento con respecto a la estimación presentada a mediados de año y para el nuevo periodo de 2025 se ajustó las proyecciones de crecimiento económico a la baja. El Banco Central de Costa Rica explicó en un comunicado que la demanda interna será vital para el crecimiento económico del país.

El organismo estima que el crecimiento económico del país será mayor al del promedio de sus principales socios comerciales. “Las actividades financieras, agrícolas y la construcción presentaron una mayor expansión respecto al 2024”, detalló el banco en un comunicado de prensa.

BCRC destacó que el ingreso de la economía mantendrá su crecimiento en este periodo gracias a la estabilidad proyectada en los precios de las principales materias primas importadas y esto favorecerá el consumo de los hogares.

Respecto a las perspectivas internacionales el organismo estima que la inflación avanzará paulatinamente hacia el objetivo de los bancos centrales, esto permitirá que las tasas de interés continúen bajando para este 2025.

La historia detrás del colón costarricense

El colón costarricense, llamado así en honor a la figura de Cristóbal Colón, es la moneda de curso legal en Costa Rica que además está dividida en 100 partes iguales llamadas céntimos.

A partir de su independencia, en 1821, el país abandonó el uso de la moneda española y pasó a usar el real para luego optar por el peso, no fue hasta 1986 que se determinó el uso del colón como moneda legal.

Cabe apuntar que actualmente las monedas en circulación vigentes son las de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 colones. Antes existían los 1 y 2 colones, pero éstos fueron retirados por el Banco Central de Costa Rica y ya no tienen valor en el mercado. En cuanto a los billetes, existen de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 y 50 000.

En Costa Rica las monedas de 100 colones también son llamadas “una teja”, los billetes de 1000 son conocidos como “un rojo” y el de 5000 colones como “un tucán”, esto debido a las imágenes que antes se imprimían al dinero al reverso.

Temas Relacionados

Costa RicaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Estatus de la calidad del aire en Antofagasta este 10 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del

Reporte medio ambiental en Viña del Mar este 10 de septiembre de 2025

Estas son las restricciones que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Reporte medio ambiental en Viña

Coronel Sur: calidad del aire este 10 de septiembre de 2025

Estas son las medidas aplicables según el actual reporte medio ambiental

Coronel Sur: calidad del aire

Euro: cotización de apertura hoy 10 de septiembre en Honduras

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 10 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Nicaragua: cotización de apertura del