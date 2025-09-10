Noticias

Swiss Market abre el mercado con ganancias; aumenta 0,32% este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Apertura optimista para el Swiss Market, que inaugura la sesión de mercado del miércoles 10 de septiembre con leves subidas del 0,32%, hasta los 12.320,02 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas previas, el índice bursátil pone fin a tres sesiones consecutivas con tendencia negativa.

En la última semana, el Swiss Market acumula un incremento 0,98% y en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 2,4%. El Swiss Market se sitúa un 6,43% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 13,16% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

