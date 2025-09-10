PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 9 de septiembre

Noticias

Apertura de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el PSI 20, que empieza rueda bursátil del martes 9 de septiembre con descensos del 0,86%, hasta los 7.687,51 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de jornadas pasadas, el índice bursátil da la vuelta al resultado de la jornada anterior donde experimentó un incremento del 0,58%, mostrando en los últimos días una ausencia de estabilidad en los resultados.

En relación a los últimos siete días, el PSI 20 registra un ascenso 0,13%, de manera que desde hace un año mantiene aún una subida del 13,18%. El PSI 20 se sitúa un 4,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (8.020,36 puntos) y un 22,92% por encima de su cotización mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

