Nicaragua: cotización de apertura del dólar hoy 10 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se cotiza en el comienzo del día de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 1,01% frente a los 36,26 córdobas de la jornada previa.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,68% y en términos interanuales aún conserva un incremento del 0,24%.

Respecto a días previos, con este dato frena la racha negativa que marcaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de los últimos siete días es superior a los datos conseguidos para el último año (8,04%), mostrándose como un activo con mayores alteraciones de lo que indica la tendencia general.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

