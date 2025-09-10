Noticias

Mazatenango: el pronóstico del clima para este 10 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este miércoles 10 de septiembre, aquí está el pronóstico del tiempo para las siguientes horas en Mazatenango.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se prevé que en Mazatenango habrá un 89% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 31 centígrados y una mínima de 21°. La nubosidad será del 82% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Mazatenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, es decir, que en el transcurso del año hay altas temperaturas y excesivas precipitaciones.

En Mazatenango la temporada seca empieza a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más cálido es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaMazatenangoGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Flores: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Flores: cuál será

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de septiembre en Ciudad de Guatemala

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Estatus de la calidad del aire en Antofagasta este 10 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del

Coronel Sur: calidad del aire este 10 de septiembre de 2025

Estas son las medidas aplicables para el actual estado de la calidad del aire

Coronel Sur: calidad del aire

Reporte del aire en Viña del Mar este 10 de septiembre de 2025

Estas son las restricciones que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Reporte del aire en Viña