KOSPI subió un 1,67% en el mercado surcoreano tras el cierre de la jornada este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el KOSPI, que terminó la sesión del miércoles 10 de septiembre con notables ascensos del 1,67%, hasta los 3.314,53 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 3.317,77 puntos y un mínimo de 3.272,07 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,38%.

En relación a la última semana, el KOSPI marca un incremento 4,09%, de modo que en el último año todavía mantiene una subida del 22,85%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.