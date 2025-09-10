Índice OMXS 30 este 10 de septiembre: gana terreno al inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el OMXS 30, que comienza rueda bursátil del miércoles 10 de septiembre con leves ascensos del 0,38%, hasta los 2.643 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días previos, el indicador cambia el sentido del dato previo, en el que marcó un descenso del 0,52%, mostrando en fechas recientes una ausencia de continuidad en el resultado.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el OMXS 30 anota un incremento 1,76%, por lo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 5,33%. El OMXS 30 se sitúa un 4,33% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,47% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.