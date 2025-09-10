Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó rueda bursátil del miércoles 10 de septiembre con incrementos del 1,01%, hasta los 26.200,26 puntos. El indicador marcó un máximo de 26.296,60 puntos y un mínimo de 26.017,50 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,06%.

En los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota un ascenso 3,38%, de manera que desde hace un año acumula aún una subida del 45,65%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.