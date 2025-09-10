Hang Seng de Hong Kong inicia operaciones en terrenos positivos este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura rueda bursátil del miércoles 10 de septiembre con leves ascensos del 0,51%, hasta los 26.070,54 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días previos, el índice encadena cuatro sesiones consecutivas en valores positivos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula una subida 2,87%, de modo que desde hace un año aún acumula un incremento del 44,92%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.