Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión bursátil del miércoles 10 de septiembre con leves subidas del 0,43%, hasta los 5.391,85 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo encadena tres sesiones seguidas de subida.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 acumula una subida 1,26%, por lo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 11,69%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,69% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,65% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.