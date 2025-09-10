Noticias

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 10 de septiembre

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el EuroStoxx 50, que comienza la sesión bursátil del miércoles 10 de septiembre con leves subidas del 0,43%, hasta los 5.391,85 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de fechas pasadas, el selectivo encadena tres sesiones seguidas de subida.

Teniendo en cuenta la última semana, el EuroStoxx 50 acumula una subida 1,26%, por lo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 11,69%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 2,69% por debajo de su máximo del presente año (5.540,69 puntos) y un 16,65% por encima de su cotización mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

EuropaMercadosBolsa de Valores de EuropaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 9 de septiembre

Apertura de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

PSI 20 pierde terreno durante

Hang Seng ganó terreno tras el cierre de la jornada este 10 de septiembre

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó terreno tras

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 10 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del principal índice de

BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 9 de septiembre

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 gana terreno durante

Índice OMXS 30 este 10 de septiembre: gana terreno al inicio de operaciones

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice OMXS 30 este 10