Euro: cotización de apertura hoy 10 de septiembre en Honduras

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura bursátil el euro se paga al comienzo de sesión a 30,51 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,34% frente a los 30,61 lempiras de la jornada anterior.

En relación a los últimos siete días, el euro marca una subida 0,82%, de manera que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 13,23%.

Si confrontamos el dato con jornadas previas, invierte el resultado de la sesión previa, en el que acabó con un incremento del 1,24%, mostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia en los últimos días. La cifra de la volatilidad es de 17,06%, que es una cifra algo superior al dato de volatilidad anual (15,96%), de modo que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

HondurasEuroTipo de cambio

