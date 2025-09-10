El principal índice del mercado ruso abre al alza este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el MOEX Russia Index, que inaugura la sesión bursátil del martes 9 de septiembre con leves incrementos del 0,49%, hasta los 2.935,96 puntos, tras la apertura. En relación a los cambios de este día con respecto a jornadas pasadas, el indicador suma cinco fechas seguidas de ganancias.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index marca una subida 3,18%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 12,27%. El MOEX Russia Index se sitúa un 11,73% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 11,13% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).