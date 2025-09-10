Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de septiembre en Ciudad de Guatemala

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este miércoles en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este miércoles, se estima que en Ciudad de Guatemala habrá un 93% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 26 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 95% y por la noche habrá una probabilidad del 55% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la ciudad de Guatemala es predominantemente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaCiudad de GuatemalaGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Flores: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Flores: cuál será

Mazatenango: el pronóstico del clima para este 10 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Mazatenango: el pronóstico del clima

Estatus de la calidad del aire en Antofagasta este 10 de septiembre de 2025

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Estatus de la calidad del

Coronel Sur: calidad del aire este 10 de septiembre de 2025

Estas son las medidas aplicables para el actual estado de la calidad del aire

Coronel Sur: calidad del aire

Reporte del aire en Viña del Mar este 10 de septiembre de 2025

Estas son las restricciones que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Reporte del aire en Viña