Clima en Flores: cuál será la temperatura máxima y mínima este 10 de septiembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este 10 de septiembre, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Flores.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 100%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que lleguen a un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 90%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Flores (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con lluvias torrenciales.

El tipo de clima mencionado, el tropical húmedo seco o sabana, se siente principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la presencia de selva, lo que hace que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.