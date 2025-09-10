Cierre del principal índice de Bruselas este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin grandes cambios para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión bursátil del miércoles 10 de septiembre con una variación del 0,08%, hasta los 4.802,57 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 4.826,87 puntos y un mínimo de 4.796,59 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,63%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota un incremento 1,36%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 13,13%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 24,35% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.