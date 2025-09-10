Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Nikkei 225, que cerró la sesión del miércoles 10 de septiembre con subidas del 0,76%, hasta los 43.788,68 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 43.848,77 puntos y la cifra mínima de 43.509,02 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 registra un incremento 4,41%, por ello en términos interanuales acumula aún una subida del 14,14%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).