Noticias

Cierre del Nikkei 225: gana terreno este 10 de septiembre

Cierre de operaciones Nikkei 225: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el Nikkei 225, que cerró la sesión del miércoles 10 de septiembre con subidas del 0,76%, hasta los 43.788,68 puntos. El índice anotó la cifra máxima de 43.848,77 puntos y la cifra mínima de 43.509,02 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,77%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Nikkei 225 registra un incremento 4,41%, por ello en términos interanuales acumula aún una subida del 14,14%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

JapónMercadosBolsa de Valores de JapónaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

El evangelio y las lecturas: la palabra del 10 de septiembre

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la celebración religiosa del día

El evangelio y las lecturas:

Taiwan Weighted cerró al alza este 10 de septiembre

Cierre de operaciones Taiwan Weighted: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted cerró al alza

Las últimas previsiones para Mendoza: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Mendoza:

Pronóstico del clima en Rosario este miércoles 10 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Rosario

Clima: las temperaturas que predominarán este 10 de septiembre en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán