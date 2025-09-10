Cierre del FTSE MIB IDX este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de leves movimientos para el FTSE MIB IDX, que terminó la jornada financiera del miércoles 10 de septiembre con una variación del 0,12%, hasta los 42.059,74 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 42.227,98 puntos y la cifra mínima de 41.879,26 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,83%.

En los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una subida 0,66% y desde hace un año todavía mantiene un incremento del 26,64%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,89% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 28,5% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (32.731 puntos).

Estos son los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles de Estados Unidos está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que contempla a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, viene el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más fuertes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el principal de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más influyentes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Asimismo, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.