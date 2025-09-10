BSE Sensex 30: la bolsa de valores de la India abrió al alza este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el BSE Sensex 30, que comienza la jornada financiera del miércoles 10 de septiembre con leves incrementos del 0,38%, hasta los 81.412,08 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de jornadas anteriores, el selectivo suma tres fechas seguidas en verde.

En la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un ascenso 1,05%, por lo que en términos interanuales aún acumula un incremento del 0,28%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 3,15% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 11,54% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.