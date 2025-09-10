Noticias

BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 9 de septiembre

Apertura de sesión BIST 100: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el BIST 100, que comienza rueda bursátil del martes 9 de septiembre con leves ascensos del 0,35%, hasta los 10.486,09 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el índice pone el fin a dos sesiones de racha plana.

En los últimos siete días, el BIST 100 registra una disminución 3,6%; pero en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 7,32%. El BIST 100 se sitúa un 9,05% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 16,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

TurquiaMercadosBolsa de Valores de TurquiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 10 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del principal índice de

Índice OMXS 30 este 10 de septiembre: gana terreno al inicio de operaciones

Inicio de sesión OMXS 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Índice OMXS 30 este 10

Euro Stoxx 50 va a la alza durante inicio de la jornada este 10 de septiembre

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 va a

El principal índice del mercado ruso abre al alza este 9 de septiembre

Inicio de sesión MOEX Russia Index: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal índice del mercado

AEX se mueve en terreno positivo en la apertura del mercado este 10 de septiembre

Apertura de sesión AEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

AEX se mueve en terreno