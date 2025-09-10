BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el BIST 100, que comienza rueda bursátil del martes 9 de septiembre con leves ascensos del 0,35%, hasta los 10.486,09 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a jornadas previas, el índice pone el fin a dos sesiones de racha plana.

En los últimos siete días, el BIST 100 registra una disminución 3,6%; pero en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 7,32%. El BIST 100 se sitúa un 9,05% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 16,4% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).