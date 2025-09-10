BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 9 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada del martes 9 de septiembre con leves incrementos del 0,26%, hasta los 4.806,36 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el indicador encadena cinco jornadas seguidas en dígitos positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula una subida 1,72%, de modo que desde hace un año aún conserva un incremento del 13,98%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 1,13% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 24,45% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).