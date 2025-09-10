Apertura Nifty 50: mercado de la India arranca al alza este 10 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el Nifty 50, que empieza la jornada del miércoles 10 de septiembre con leves subidas del 0,4%, hasta los 24.967,25 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el índice bursátil encadena seis jornadas consecutivas en cifras positivas.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 acumula una subida 1,02%; por el contrario en términos interanuales aún conserva una bajada del 0,71%. El Nifty 50 se sitúa un 2,62% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 13,06% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.